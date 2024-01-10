ارتفاع سعر صرف اليورو واستقرار الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سعر صرف اليورو ارتفاعا طفيفا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، الأربعاء، إلى مستوى 6.58 دينار مقابل 6.60 دينار.

واستقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي عند مستوى 6.12 دينار مقابل 6.145 دينار، كما استقر الجنيه الإسترليني عند 7.52 دينار، حسب صفحات معنية بمتابعة السوق.

واستقر سعر صرف العملتين التركية والتونسية عند مستوى 0.21 دينار لليرة التركية و1.85 دينار للدينار التونسي.

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أسعار صرف العملات الدولية في السوق الرسمية

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، إذ ارتفع سعر الدولار إلى 4.80 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر اليورو عند 5.25 دينار، بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.11 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، زاد متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار من 1.27 دينار أمس، بينما ثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.16 دينار، وانخفض سعر اليوان الصيني إلى 0.66 دينار مقابل و0.67 دينار أمس.