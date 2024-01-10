الدبيبة يوجه بإطلاق حملات للكشف المبكر ضمن برنامج توطين علاج الأورام

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بإطلاق حملات للكشف المبكر عن الأورام ضمن برنامج توطين علاج الأورام بالداخل، متابعا أنه من المفترض أن يكون العلاج متوافر في الداخل، ولا يوجد إيفاد إلى الخارج إلا في الحالات الحرجة.

جاء ذلك خلال متابعته فعاليات البرنامج اليوم الأربعاء داخل مركز العلاج الإشعاعي للأورام، حسب بث مباشر على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ورد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، خلال المؤتمر، بالإشارة إلى ان المركز بصدد إطلاق حملتين خلال العام الجاري، الأولى خاصة بسرطان الثدي، والأخرى بسرطان القولون.

إجراءات خاصة بمرضى الأورام

ودعا الدبيبة إلى تنفيذ عدة إجراءات لمساعدة مرضى الأورام، تتمثل في حصرهم والمعرضين للإصابة وضمهم في إطار برنامج توطين علاج الأورام بالداخل، وربط كل ذلك في المركز الرئيسي المشرف على البرنامج، مشددا على ضرورة توفير العلاج عبر برنامج العطاء العام في وزارة الصحة الذي يتولى تقديم الأدوية اللازمة لكل مريض وفق قاعدة بيانات توضح كل معلوماته الشخصية وتشخصيه والأدوية العلاجية سواء الكيميائية أو المساعدة لحالته.

وأشار إلى قرب افتتاح مركز للعلاج الإشعاعي في صبراتة، لافتا إلى الحاجة لإنشاء مراكز مماثلة في المنطقتين الشرقية والجنوبية، ولفت إلى أن تأسيس تلك المراكز يتطلب حصرا لمعرفة أماكن المرضى وبياناتهم الشخصية ونوع الأمراض التي يعانون منها.