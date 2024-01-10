حكومة حماد توقع اتفاق تعاون لتحسين سلالات الخيل

القاهرة - بوابة الوسط

وقع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب يونس سالم بوحسن اتفاقية تعاون مشترك مع رئيس المنظمة الليبية لتنمية وتحسين سلالات الخيل عوض العنزي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذا الاتفاق ضمن خطة الوزارة للعام 2024 الخاصة بالمحافظة على مواصفات سلالات الخيول الليبية ودعم تطوير أساليب التربية والإنتاجية. وأشارت الوزارة إلى «عقد اجتماع خاص بتحديد مواعيد تنفيذ الخطة بحضور عدد من مسؤولي وزارة الزراعة والصحة الحيوانية».

مكانة الخيول في الثقافة الليبية

وتحتل الخيول مكانة بارزة في الثقافة الليبية، ويحتفل بفنون الفروسية في كل مكان منذ قرون عبر تنظيم سباقات واستعراضات. وعلى الرغم من الانقسام في البلاد سمحت أنشطة الفروسية بالحفاظ على براعة صناعة السرج التقليدية.

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وفي نوفمبر الماضي، انطلقت بمدينة هون أعمال المؤتمر العلمي الأول لتنمية النخيل في ليبيا تحت شعار (رعاية أشجار النخيل لتنمية مستدامة)، تحت إشراف جمعية مزارعي النخيل بهون بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة طرابلس.

فعاليات المؤتمر استمرت على مدى يومين؛ بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين والمهندسين من الجامعات الليبية والتونسية والجزائرية والعراق، إضافة للمهتمين بالزراعة عامة وبغراسة النخيل وإنتاج وتسويق التمور بشكل خاص؛ وأيضا عدد من الجمعيات الزراعية المحلية والمنظمات والمؤسسات التي تعنى بزراعة النخيل.

من توقيع اتفاق بين وزارة الزراعة بحكومة حماد ورئيس المنظمة الليبية لتنمية وتحسين سلالات الخيل، 10 يناير 2023. (حكومة حماد)

من توقيع اتفاق بين وزارة الزراعة بحكومة حماد ورئيس المنظمة الليبية لتنمية وتحسين سلالات الخيل، 10 يناير 2023. (حكومة حماد)