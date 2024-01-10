الحكومة المكلفة من «النواب» تبحث توفير المياه للمرج

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد دومة مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية سالم بوحسن توفير المياه وخدمات الصرف الصحي لمدينة المرج وضواحيها.

جاء ذلك بعد زيارة لبوحسن رفقة مسؤول في مكتب خدمات المياه والصرف الصحي بالمرج لبحث تغذية المنطقة بالمياه وتطوير شبكات الصرف فيها، حسب بيان الحكومة المكلفة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وأكد الوزيران أهمية تطوير البنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي في المرج، وضمان توفير خدمات عالية الجودة للسكان وأهمية تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية.