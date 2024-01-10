«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة نهار اليوم على ساحل سرت.

• الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس وتكون شمالية غربية إلى جنوبية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.