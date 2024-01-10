السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر الدولار إلى 4.80 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر اليورو عند 5.25 دينار، بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.11 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، زاد متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار من 1.27 دينار أمس، بينما ثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.16 دينار، وانخفض سعر اليوان الصيني إلى 0.66 دينار مقابل و0.67 دينار أمس.