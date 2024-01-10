حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 10 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ميل الطقس للاستقرار على معظم مناطق البلاد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهارا على مناطق الشمال الشرقي، وتكون الفرصة جيدة لسقوط أمطار على مناطق الشمال من مساء يوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و20 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على الساحل من مصراتة إلى سرت قد يتخللها أمطار خفيفة، ومن المتوقع أن الفرصة أفضل من مساء يوم الجمعة لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية غربية، وتكون يوم الجمعة شمالية غربية نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و18 درجة مئوية وتسجل انخفاضا يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

سقوط أمطار خفيفة نهار اليوم، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الخليج، ومن المتوقع أن تكون الفرصة جيدة يوم الجمعة لسقوط أمطار على معظم المناطق خاصة على الجبل الأخضر مصحوبة بخلايا رعدية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه غدا، تتحول يوم الجمعة إلى جنوبية غربية نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و18 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

ظهور بعض السحب العالية من حين إلى آخر والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساء الجمعة إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.