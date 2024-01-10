ضبط متهمين بقتل مواطن والاعتداء على والده وعمه في نسمة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء إدارة التحري بجهاز المباحث الجنائية متهمين في جريمة قتل مواطن والاعتداء على والده وعمه في مدينة نسمة.

واستخدم المتهمين سلاحا آليا «كلاشينكوف» في الواقعة التي ارتكبت العام 2018، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

المتهمان اختبآ في مصراتة

وكشفت تحقيقات أعضاء التحري أن المتهمين اختبآ في مدينة مصراتة بعد ارتكاب جريمتهما، حيث جرى الإيقاع بهما في كمين محكم بالتنسيق مع إدارة إنفاذ القانون.

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واعترف المتهمان بما نسب إليهما، ثم أحيلا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهما.