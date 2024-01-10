إعدام 93 صندوق دواجن مجهولة المصدر في الرياينة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إعدام 93 صندوق دواجن مجهولة المصدر في الرياينة.

قام مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية الزنتان ومكتب يفرن بزيارة تفتيشية على المذابح ومحال اللحوم ببلدية الرياينة.

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وأسفرت الحملة عن ضبط 93 صندوق دواجن مستوردة مجهولة المصدر، ومن دون أي بيانات توضيحية، بالمخالفة للمواصفة 53 الخاصة بالبيانات التوضيحية، بحسب بيان نشره المركز عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف المركز أن الحملة قامت بإعدام الكمية بالتعاون مع مكتب الحرس البلدي الرياينة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

جانب من إعدام الدواجن المضبوطة، الثلاثاء 9 يناير 2024 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من إعدام الدواجن المضبوطة، الثلاثاء 9 يناير 2024 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

جانب من إعدام الدواجن المضبوطة، الثلاثاء 9 يناير 2024 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)