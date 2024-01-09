شاهد في «وسط الخبر»: محافظ بدرجة رئيس دولة وحكومة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، ملف مصرف ليبيا المركزي، ودوره في الأزمة السياسية الجارية، في ظل ما يعتقد بدور أكثر نفوذًا لمحافظه الصديق الكبير.

وأول أمس الأحد، أعلن المصرف المركزي إجمالي النفقات والإيرادات خلال العام 2023 والتي جاءت متقاربة إلى حد بعيد، في حين بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي خلال العام الماضي 21 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام 2022.

وأظهرت البيانات أيضًا زيادة رواتب العاملين بالخارج بنسبة 27% وتراجع منح الطلبة بنسبة 28% والعلاج بالخارج بنسبة 33.7% خلال 2023، مقارنة بنفقات العام 2022، مع تدني إيرادات الجمارك خلال العام 2023، نسبة إلى استخدامات المصارف للنقد الأجنبي، حيث بلغت النسبة 0.3% فقط.

تساؤلات عن دور محافظ المصرف المركزي

في الأثناء، يتساءل المراقبون عن دور محافظ المصرف المركزي الذي استقبل سفيرين أجنبيين خلال يومين، هما سفير قطر خالد الدوسري، وسفير إيطاليا جيانلوكا البيرني.

وفي وقت سابق اليوم، وافق مجلس النواب الليبي على دعوة الكبير لتقديم إحاطة للمجلس عن السياسة النقدية المتخذة من المصرف المركزي لمواجهة الظروف الاقتصادية، وتخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية وإحالة المبلغ للجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

وحول هذا الملف، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي د.علي الشريف، والخبير الاقتصادي إدريس الشريف، ورئيس تحرير منصة مال وأعمال المتخصص في الشأن الاقتصادي إبراهيم السنوسي.

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