شاهد في «اقتصاد بلس»: النهر الصناعي يوصل المياه إلى غدامس

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على توقيع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عقدًا لتنفيذ مشروع تزويد مدينة غدامس بمياه النهر الصناعي.

وُقِّع العقد بين رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المهندس أحمد الديب ومدير عام شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء المهندس عبدالحكيم الشويهدي، بحضور رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة.

رصد أكثر من 45 ألف ازدواج وظيفي خلال 2023

وتطرق البرنامج إلى إعلان وزارة العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، رصد 45 ألفًا و124 ازدواجًا وظيفيًا في عموم البلاد خلال العام 2023، مشيرة إلى تقدم 22 ألفًا و675 موظفًا للتسوية، بينما بلغت الإيقافات 19 ألفًا و124 موظفًا، لافتة إلى إحالة جميع الاستقالات إلى وزارة المالية.

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