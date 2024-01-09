النهر الصناعي يعلن ربط منظومة «كلورة» المياه ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجهاز التنفيذي لإدارة وتشغيل النهر الصناعي انتهاء أعمال ربط منظومة الكلورة والمعالجة الحديثة بالخط الناقل للمياه لمدينة بنغازي من خزان الطلحية.

وحسب تصريح صادر عن مدير إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة «السرير - سرت» و«تازربو - بنغازي»، فإن هذه المنظومة تتكون من منظومتي حقن، كل منهما بقدرة 60 كيلوغراما/ساعة. وأكد إجراء الاختبارات التشغيلية النهائية الأسبوع المقبل، منوها بأن هذه الأعمال لضمان استمرار جودة ونقاء الإمداد المائي لمدينة بنغازي.

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تعديات مستمرة في سرت

ويوم الجمعة الماضي، قال رئيس مجلس إدارة جهاز استثمار مياه النهر، شعيب بن شرادة، إن مشاريع الجهاز في مدينة سرت لا يمكن لها الاستمرار في ظل تعرض بعضها للتعديات. وقدم بن شرادة، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة جهاز النهر الصناعي سعد بومطاري، في زيارة إلى مواقع تابعة للجهاز في سرت، الخميس، تفاصيل تفعيل جهاز الاستثمار بعد تعرضه للعديد من الاعتداءات، مشددا على ضرورة دعم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

أعمال تطوير للخط الناقل للمياه بمدينة بنغازي، 9 يناير 2023. (النهر الصناعي)

أعمال تطوير للخط الناقل للمياه بمدينة بنغازي، 9 يناير 2023. (النهر الصناعي)

أعمال تطوير للخط الناقل للمياه بمدينة بنغازي، 9 يناير 2023. (النهر الصناعي)

أعمال تطوير للخط الناقل للمياه بمدينة بنغازي، 9 يناير 2023. (النهر الصناعي)