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ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 01:59 مساء
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
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ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مسجلًا 6.12 دينار مقابل 6.10 دولار أمس الإثنين.

وزاد سعر اليورو إلى 6.58 دينار من 6.55 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 7.52 دينار، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبقى سعر الليرة التركية والدينار التونسي عند مستوى 0.21 دينار و1.85 دينار دون تغيير، كما استقر سعر كسر الذهب عيار 18 عند 294 دينارًا المسجل أمس.

تباين أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية
وعلى صعيد السوق الرسمية، فقد تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

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إذ انخفض سعر الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.80 دينار أمس، واستقر سعر اليورو عند 5.25 دينار، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.10 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وبالنسبة إلى سلة العملات العربية، فقد تراجع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، بينما ثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

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