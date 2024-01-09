السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.80 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر اليورو عند 5.25 دينار، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.10 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، تراجع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، بينما ثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.