ضبط متهم في واقعة قتل بقصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» ضبط متهم في واقعة قتل مواطن وسرقة سيارته بمنطقة قصر بن غشير.

وقُيدت الواقعة ضد مجهول لكن تمكن أعضاء إدارة التحري وجمع الاستدلالات بجهاز المباحث الجنائية من ضبط المتهم الذي أطلق النار على المجني عليه من سلاح ناري نوع «كلاشنكوف» أثناء سطوه على سيارته ما تسبب في وفاته، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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واعترف المتهم خلال التحقيقات بما نُسب إليه وجرت إحالته لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.