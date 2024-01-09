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حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 9 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 09:54 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 9 يناير 2024)
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر اليوم الثلاثاء على بعض مناطق الشمال خصوصا الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و24 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض المناطق خاصة الممتدة من طرابلس إلى سرت والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة نشطة نسبيا بداية اليوم على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و17 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق خاصة على الجبل الأخضر يصحبها خلايا رعدية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على مناطق الخليج بينما تكون نشطة على المناطق الساحلية، تقل سرعتها تدريجيا من الغد ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 13 و18 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
ظهور بعض السحب العالية من حين إلى آخر والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
ظهور بعض السحب العابرة والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

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