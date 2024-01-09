ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة بالإكراه في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط



ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي تشكيلا عصابيا مكون من ثلاثة أشخاص يمتهنون سلب المواطنين بقوة السلاح، وسُجلت ضدهم أكثر من عشرة محاضر لدى عدة مراكز شرطة.

ووردت معلومات إلى القسم بشأن سطو المتهمين على محل للخردة وسرقة 1500 دينار وهاتف محمول غالي الثمن من أحد العمالة بالموقع، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

وتوجه أعضاء التحري بالقسم إلى موقع المحل في منطقة اللقامة، واشتبهوا هناك في سيارة معتمة، وجرى إيقافها وعلى متنها ثلاثة أشخاص، وبتفتيشها عثر على أقنعة داخلها.

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واعترف الموقوفون الثلاثة بالتورط في واقعة سرقة المحل، إضافة إلى عمليات سطو مسلح استهدفت مواطنين وعمالة وافدة في اللثامة، واتضح أن المتهم الأول مطلوب لدي مركز شرطة الصابري على ذمة ثمانية محاضر تتضمن السطو المسلح والسرقة والإيذاء ومطلوب لدى قسم البحث الجنائي وجهاز البحث الجنائي على ذمة محضرين رماية بسلاح ناري وإتلاف سيارة عسكرية ومطلوب لدى مركز شرطة الصابري على ذمة محاضر سرقة، وتبين أن الثاني مطلوب لدى مركز شرطة رأس إعبيدة على ذمة واقعة إيذاء جسيم العام 2018، وأحيلوا موقوفين إلى النيابة العامة.