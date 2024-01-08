اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي

تحاول هيئة السلامة الوطنية السيطرة على حريق اندلع بسوق الخضار «سوق إسبان» في بلدية تاجوراء.

ولم يصدر عن الهيئة أو جهاز الإسعاف أية توضيحات بشأن النتائج الأولية للحريق، الذي لم يعرف سببه.

كما لم يتسن لــ«بوابة الوسط» الحصول على تعليق فوري من الجهات المعنية بشان الحريق.

نيران تتصاعد من مكان حريق بسوق الخضار في تاجوراء، الإثنين 8 يناير 2024 (الإنترنت)

نيران تتصاعد من مكان حريق بسوق الخضار في تاجوراء، الإثنين 8 يناير 2024 (الإنترنت)

نيران تتصاعد من مكان حريق بسوق الخضار في تاجوراء، الإثنين 8 يناير 2024 (الإنترنت)