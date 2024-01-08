حملة أمنية لضبط السيارات المخالفة في البيضاء

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أطلقت مديرية أمن البيضاء حملة أمنية لضبط السيارات المخالفة في المدينة الواقعة بمنطقة الجبل الأخضر، فيما قال مدير الأمن اللواء خالد البسطة إن الحملة التي انطلقت منذ أيام لا تزال مستمرة ولن تتوقف بمشاركة الجهات الأمنية المختصة.

وأوضح البسطة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أنه أصدر تعليماته إلى قسم النجدة بالمديرية وقسم مكافحة الجريمة، وقسم دوريات المرور وحركة السير، لإقامة تمركزات أمنية لضبط المخالفين والتفتيش على رخص القيادة واللوحات المعدنية، وإنهاء ظاهرة تعتيم زجاج السيارات.

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وأكد البسطة أنه سيجرى التعامل مع الجميع ولا أحد فوق القانون، منوها إلى أنه ستلغى جميع التصريحات للزجاج المعتم دون استثناء، مشيراً إلى أن عدداً من المواطنين قاموا بإزالة الزجاج المعتم من سياراتهم فور سماعهم بانطلاق الحملة، في إطار التعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

الحملة الأمنية لضبط السيارات المخالفة في البيضاء. (الإنترنت)

الحملة الأمنية لضبط السيارات المخالفة في البيضاء. (الإنترنت)