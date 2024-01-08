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تكالة: المصالحة الوطنية تمثل أساسًا لإعادة بناء الوحدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 08:12 مساء
تكالة: المصالحة الوطنية تمثل أساسًا لإعادة بناء الوحدة في ليبيا
تكالة استقبل وفدًا من ترهونة بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الإثنين 8 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة المصالحة الوطنية تمثل أساسًا مهما لإعادة بناء الوحدة الوطنية وتعزيز الروابط الاجتماعية والسياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، رئيس وأعضاء مجلس أعيان وحكماء ترهونة، ورئيس اللجنة التيسيرية لتأسيس المجلس الأعلى لعموم قبائل ترهونة بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة على «فيسبوك» بأن اللقاء ناقش سبل دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي، إضافة لدور البلديات والمشايخ والأعيان في وحدة التراب الليبي وتوحيد كلمة الليبيين بجميع أطيافه.

- تكالة: تحقيق المصالحة الوطنية يضمن نجاح الانتخابات وقبول الجميع نتائجها

وأكد تكالة أنه «لا يمكن تحقيق التقدم والازدهار دون تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار في كل البلاد».

يأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الجارية بشأن التطورات بين مختلف القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية التي تتطلع للمشاركة في العملية التي ترعاها الأمم المتحدة عبر بعثتها للدعم في ليبيا.

تكالة استقبل وفدًا من ترهونة بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الإثنين 8 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
تكالة استقبل وفدًا من ترهونة بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الإثنين 8 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
تكالة استقبل وفدًا من ترهونة بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الإثنين 8 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
تكالة استقبل وفدًا من ترهونة بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الإثنين 8 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
تكالة استقبل وفدًا من ترهونة بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الإثنين 8 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
تكالة استقبل وفدًا من ترهونة بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الإثنين 8 يناير 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
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