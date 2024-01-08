شاهد في «هنا ليبيا»: الوضع الصحي بمدينة البريقة وضواحيها

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الإثنين الضوء على الوضع الصحي بمدينة البريقة وضواحيها بعد ملاحظة انتشار نزلات تنفسية شديدة داخل البريقة وخارجها، وأعراض تنفسية سواء لصغار السن أو المراهقين وكبار السن، توصلت مراكز الرصد والتقصي بعد تحليل عينات عشوائية إلى أنها عبارة عن فيروسات تنفسية موسمية خلال فترة الشتاء.

وأشار مركز الرعاية الأولية في البريقة إلى ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة خلال فترة كورونا، نافيًا في الوقت نفسه أي وجود لمتحور كورونا، ولكنها فيروسات موسمية معتادة شديدة في أعراضها خلال تلك الفترة.

القافلة الرابعة من «أهل الخير» لدرنة

وأشار البرنامج أيضًا إلى وصول مساعدات إنسانية مقدمة من جمعية «أهل الخير والرحمة» إلى أهالي المدينة، وهي القافلة الرابعة التي تصل المدينة التي لا تزال تعاني جراء الفيضانات والسيول التي ضربتها في سبتمبر الماضي.

وتطرق البرنامج إلى تنظيم حكماء وأهالي من مدن جالو وأوجلة وأجخرة وتازربو وقفة احتجاجية على طريق «جالو - أجدابيا»، استنكارًا لتأخر تنفيذ صيانة وتطوير الطريق الذي يبلغ طوله 252 كيلومترا وعرضه ثمانية أمتار.

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