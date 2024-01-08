  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «هنا ليبيا»: الوضع الصحي بمدينة البريقة وضواحيها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 07:24 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: الوضع الصحي بمدينة البريقة وضواحيها
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 8 يناير 2024
alwasat radio

سلَّط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الإثنين الضوء على الوضع الصحي بمدينة البريقة وضواحيها بعد ملاحظة انتشار نزلات تنفسية شديدة داخل البريقة وخارجها، وأعراض تنفسية سواء لصغار السن أو المراهقين وكبار السن، توصلت مراكز الرصد والتقصي بعد تحليل عينات عشوائية إلى أنها عبارة عن فيروسات تنفسية موسمية خلال فترة الشتاء.

وأشار مركز الرعاية الأولية في البريقة إلى ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة خلال فترة كورونا، نافيًا في الوقت نفسه أي وجود لمتحور كورونا، ولكنها فيروسات موسمية معتادة شديدة في أعراضها خلال تلك الفترة.

القافلة الرابعة من «أهل الخير» لدرنة
وأشار البرنامج أيضًا إلى وصول مساعدات إنسانية مقدمة من جمعية «أهل الخير والرحمة» إلى أهالي المدينة، وهي القافلة الرابعة التي تصل المدينة التي لا تزال تعاني جراء الفيضانات والسيول التي ضربتها في سبتمبر الماضي.

وتطرق البرنامج إلى تنظيم حكماء وأهالي من مدن جالو وأوجلة وأجخرة وتازربو وقفة احتجاجية على طريق «جالو - أجدابيا»، استنكارًا لتأخر تنفيذ صيانة وتطوير الطريق الذي يبلغ طوله 252 كيلومترا وعرضه ثمانية أمتار.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)

تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)
شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»

شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا

وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي

شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي
«في التسعين»: اتحاد كرة القدم يعترف بالخطأ.. فما هو؟

«في التسعين»: اتحاد كرة القدم يعترف بالخطأ.. فما هو؟
كاريكاتير حليم - بنغازي.. عاصمة الثقافة اللإسلامية

كاريكاتير حليم - بنغازي.. عاصمة الثقافة اللإسلامية
«في التسعين»: ما السر وراء تفوق كرة السلة الليبية؟

«في التسعين»: ما السر وراء تفوق كرة السلة الليبية؟
«مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية

«مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية
«أوبنهايمر» يحصد 5 جوائز في «غولدن غلوب»

«أوبنهايمر» يحصد 5 جوائز في «غولدن غلوب»
الترتيب لعقد ملتقى تجاري ليبي - مصري

الترتيب لعقد ملتقى تجاري ليبي - مصري
دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل

دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل
كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح

كاريكاتير خيري - وائل الدحدوح
«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم المالكي

«التصوير الفني» في الرواية التونسية للناقد الليبي عبدالحكيم المالكي
ليفربول يطيح بآرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول يطيح بآرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي
الهلال يفوز على الصداقة ويقفز للمركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى لـ«دورينا»

الهلال يفوز على الصداقة ويقفز للمركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى لـ«دورينا»
بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون في غزة «من العودة إلى ديارهم»

بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون في غزة «من العودة إلى ديارهم»
أول تعليق للفرنسي توما بعد تلقيه تهديدات بالقتل لإهداره ركلة جزاء بالدوري الإيطالي

أول تعليق للفرنسي توما بعد تلقيه تهديدات بالقتل لإهداره ركلة جزاء بالدوري ...
بيانات «المركزي»: زيادة رواتب العاملين بالخارج وتراجع منح الطلبة والعلاج خلال 2023

بيانات «المركزي»: زيادة رواتب العاملين بالخارج وتراجع منح الطلبة والعلاج خلال ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا تنضم للملاحقات القانونية ضد «إسرائيل» في «العدل الدولية»
ليبيا تنضم للملاحقات القانونية ضد «إسرائيل» في «العدل الدولية»
«الشرارة» في مصيدة الإغلاقات.. مطالب مشروعة أم استثمار سياسي؟
«الشرارة» في مصيدة الإغلاقات.. مطالب مشروعة أم استثمار سياسي؟
«حكومة الوحدة»: 85% نسبة الأرشفة الإلكترونية ببعض فروع مصلحة التسجيل العقاري
«حكومة الوحدة»: 85% نسبة الأرشفة الإلكترونية ببعض فروع مصلحة ...
استخراج 101 جثمان مجهول الهوية من مقبرة مرتوبة في درنة لتنظيم دفنها
استخراج 101 جثمان مجهول الهوية من مقبرة مرتوبة في درنة لتنظيم ...
دورة تدريبية في مجال مراقبة الجودة الداخلية لأمن الطيران بمطار معيتيقة
دورة تدريبية في مجال مراقبة الجودة الداخلية لأمن الطيران بمطار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
المزيد
شاهد في «هنا ليبيا»: الوضع الصحي بمدينة البريقة وضواحيها
شاهد في «هنا ليبيا»: الوضع الصحي بمدينة البريقة وضواحيها...
محكمة استئناف طرابلس تؤجل محاكمة عبدالله السنوسي إلى 22 يناير الجاري
محكمة استئناف طرابلس تؤجل محاكمة عبدالله السنوسي إلى 22 ......
مجلس النواب يعلق جلسته إلى الثلاثاء بعد مناقشة قانوني المصالحة وحد السحر
مجلس النواب يعلق جلسته إلى الثلاثاء بعد مناقشة قانوني ......
دورة تدريبية في مجال مراقبة الجودة الداخلية لأمن الطيران بمطار معيتيقة
دورة تدريبية في مجال مراقبة الجودة الداخلية لأمن الطيران ......
استخراج 101 جثمان مجهول الهوية من مقبرة مرتوبة في درنة لتنظيم دفنها
استخراج 101 جثمان مجهول الهوية من مقبرة مرتوبة في درنة ......
المزيد