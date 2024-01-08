«الشرارة» في مصيدة الإغلاقات.. مطالب مشروعة أم استثمار سياسي؟

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده

تباينت آراء محللين ليبيين بشأن مبررات عودة «مصيدة» الإغلاقات النفطية إلى ليبيا مع مطلع العام الجديد، وتراوحت الآراء بين حديث عن «مطالب مشروعة» قادت المحتجين إلى غلق الحقل ووضعه رهن «القوة القاهرة»، فيما عد آخرون الإغلاقات النفطية ورقة يجري استثمارها في إطار سياسي أوسع يحركه الانقسام الحاصل في البلاد.

وأدى الإغلاق النفطي، الذي نفذه محتجون محليون في الجنوب الليبي الثلاثاء الماضي إلى توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل لميناء الزاوية، وفق المؤسسة الوطنية للنفط التي أشارت إلى أن المفاوضات لا تزال جارية حالياً «في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن».

مطالب مشروعة أم تغذية الانقسام الليبي؟

ولعل أهم مطالب المحتجين التي يصفها عميد بلدية سبها علي بلحاج بـ«المشروعة» هي «تفعيل الأرقام الإدارية، وتوفير غاز الطهي والوقود والخدمات»، حسب تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»، إلا أن متابعين يبدون مخاوف من استخدام إغلاق الحقل الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا كورقة ضغط بين الأطراف السياسية في مطلع العام 2024.

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ويستبعد المحلل السياسي أحمد المهدوي صلة بين إغلاق حقل الشرارة والانقسام السياسي، ويقول في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «مطالب أهل فزان مشروعة في التمتع بثروات البلاد التي تنبع من تحت أقدامهم».وينبه المحلل الليبي إلى أن غلق الحقول في الجنوب الليبي ليس المرة الأولي، إذ سبقته وقفات احتجاجية كثيرة لتوصيل مطالب أهل الجنوب، «دون استجابة حقيقية من حكومة المركز في طرابلس»، حسب تعبيره.

وإذ يشير المهدوي إلى أن «المنطقة الجنوبية لم تحظ من السلطات في عهد النظام السابق وحتى الآن»، فإنه يقول إن «الجنوب الليبي نال نصيب الأسد من التهميش والطرق المتهالكة وعدم توفر الوقود والغاز».

وفي المسار نفسه أيضا، يشير الأكاديمي الليبي ونائب رئيس حزب الشعب الحر، محمد حسن مخلوف، أن مطالب ما يعرف بـ«صوت فزان» «تتعلق بنقص الخدمات وغياب التنمية وتغير التركيبة الديموغرافية»، مستبعدا في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن تكون للاعتصام أهدافا تحركها أطراف أو جهات أو أحزاب سياسية.

في المقابل يرى المحلل السياسي محمد محفوظ في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «الانقسام السياسي هو سبب في المشاكل الأمنية والاجتماعية وتأخر المصالحة وغياب الاستقرار الاقتصادي»، معتبرا أن «إغلاق الحقل هو أحد الأعراض المتكررة لهذا الانقسام في ضوء سعي كل طرف إلى تغذية الصراع من الناحية التي تخدمه».

وإذ يقر محفوظ بأن «مشكلة إغلاق النفط ممتدة منذ سنوات، ومطالب المحتجين مشروعة»، لكنه يستبعد «قدرة السلطات القائمة في البلاد على تبني خيارات أكثر جدية لإنهاء مسألة الوقود والتهريب التي يعاني منها الجنوب».

الأمر نفسه أكده الخبير النفطي د. محمد أحمد بالقول إن «تكرار الإغلاق النفطي في الجنوب الليبي بنفس المطالب وهي نقص الخدمات والوقود يدل على فشل جميع الآليات الحكومية التي اقترحت لمعالجة هذا الوضع».

ما المخرج من الإغلاقات النفطية؟

ووسط تباين التحليلات بشأن دور الانقسام السياسي في ملف إغلاق حقل الشرارة، فإن الخلاف نفسه ينعكس على حلول هذه الأزمة المتكررة.

ولا يبدي المحلل السياسي محمد محفوظ تفاؤلا بشأن إمكانية التوصل لحل حاسم لهذه القضية، مشيرا لـ«بوابة الوسط» إلى أن «هذه السلسلة ستستمر ولن يكون لها حل»، ملقيا باللائمة على «البيئة السياسية المنسدة المليئة بالانقسامات والاختلافات وشد وجذب».

في المقابل، يرى أحمد المهدوي أن الحل هو «التوزيع العادل للثروات النفطية»، كما يقترح «تعديل قانون الحكم المحلي ليعطي صلاحيات واسعة للسلطات التنفيذية المحلية في الأقاليم الثلاثة التاريخية في وضع استراتيجية مكانية واضحة، لحل جملة المشاكل العالقة التي تواجهها مناطق الجنوب وغيرها من مناطق البلاد».

ويقع حقل الشرارة في مدينة أوباري التي تبعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وتديره شركة «أكاكوس» بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات «ريبسول» الإسبانية و«توتال» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية و«ستات أويل» النرويجية، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج 315 ألف برميل يومياً من أصل 1,2 مليون برميل إنتاج البلاد الإجمالي، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.