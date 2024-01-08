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تراجع الدولار واليورو أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 02:20 مساء
تراجع الدولار واليورو أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
صورة مركبة لعملات دولية والعملة الليبية. (بوابة الوسط)
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تراجع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، الإثنين، إلى مستوى 6.10 دينار مقابل 6.145 دينار في تداولات الأحد.

وسجل سعر صرف اليورو تراجعا إلى 6.55 دينار من 6.63 دينار الأحد، في حين استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 7.52 دينار، حسب صفحات معنية بمتابعة السوق.

واستمر استقرار سعر صرف العملتين التركية والتونسية، عند مستوى 0.21 دينار لليرة التركية، و1.85 دينار للدينار التونسي.

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أسعار صرف العملات الدولية في السوق الرسمية
استقرت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين، إذ ثبت سعر الدولار عند 4.80 دينار، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر اليورو عند 5.25 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 6.10 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، في حين ارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار من 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

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