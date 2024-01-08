تخصيص مضخات مياه لجنوب الأبيار ومنطقة المقزحة

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت وزارة الموارد المائية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الفرع البلدي جنوب بلدية الأبيار ومنطقة المقزحة مضخات مياه جديدة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي هناك.

وأشاد وزير الموارد المائية محمد دومة أمس الأحد، بجهود بلدية الأبيار ومنطقة المقزحة في الحفاظ على البنية التحتية للمياه وتوفير خدمات مستدامة للمواطنين، مؤكدا دعم الوزارة المستمر لتلبية احتياجات السكان وتحسين جودة الحياة، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال».

من جانبه، أكد عميد بلدية الأبيار أن المضخات الجديدة ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات البلدية لتوفير المياه النظيفة للسكان، ورفع كفاءة شبكة توزيع المياه في المنطقة.