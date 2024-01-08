الكبير يبحث مع سفير قطر مستجدات توحيد المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات عملية توحيد المصرف، وسبل دعم القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأحد، حيث أشاد السفير القطري بدور «المركزي» في ظل هذه المرحلة المهمة والحساسة، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.

بيانات «المركزي» للعام 2023

وأمس الأحد، أصدر المصرف المركزي بيانات للإيرادات والإنفاق العام خلال العام الماضي، كشف أن إجمالي الإنفاق خلال العام 2023 بلغ 122.7 مليار دينار، يشمل المرتبات والنفقات التسييرية والتنمية والدعم والترتيبات المالية الخاصة بكل من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.

- «المركزي»: توزيع 106 مليارات دينار على المصارف التجارية خلال 2023

- 5.5 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 2023

- «المركزي»: 5 مليارات دولار زيادة في استخدامات المصارف للنقد الأجنبي

- المصرف المركزي: 122.7 مليار دينار إجمالي الإنفاق العام خلال 2023

- المصرف المركزي: 125.911 مليار دينار

وسجل إجمالي الإيرادات العامة للدولة الليبية 125.911 مليار دينار بما فيها المبيعات والإتاوات النفطية والضرائب والجمارك والاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلية وغيرها.