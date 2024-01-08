«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة إلى قوية على الساحل، تتحول غدا إلى شمالية غربية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة، بينما يصل ارتفاع الموج إلى أربعة أمتار أحيانا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متفرقة مساء اليوم.

• الرياح غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية غدا سرعتها تتراوح بين 15 و25 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر ويصل غدا إلى 4.00 أمتار على ساحل مصراتة.

• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بينما يكون خفيف الموج اليوم على ساحل زوارة.

• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة بسبب اضطراب البحر.