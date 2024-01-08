«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة إلى قوية على الساحل، تتحول غدا إلى شمالية غربية.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة، بينما يصل ارتفاع الموج إلى أربعة أمتار أحيانا.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متفرقة مساء اليوم.
• الرياح غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية غدا سرعتها تتراوح بين 15 و25 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر ويصل غدا إلى 4.00 أمتار على ساحل مصراتة.
• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بينما يكون خفيف الموج اليوم على ساحل زوارة.
• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة بسبب اضطراب البحر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
• الرياح جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية سرعتها تتراوح بين 15 و25 عقدة تصل إلى 30 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.00 أمتار ويصل غدا إلى 4.00 أمتار على ساحلي شحات وبنغازي.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا غدا.
• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.
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