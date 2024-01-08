حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 8 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة على الشمال اليوم الإثنين، مع رياح نشطة نسبيا على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكاثر السحب غدا الثلاثاء على بعض مناطق الشمال، مع سقوط أمطار متفرقة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت يتخللها أحيانا سقوط أمطار خفيفة والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على الدواخل بينما تكون نشطة على المناطق الساحلية، تقل سرعتها تدريجيا غدا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب غدا على معظم المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر يصحبها خلايا رعدية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على مناطق الخليج بينما تكون نشطة على المناطق الساحلية مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانا، تقل سرعتها تدريجيا من يوم الأربعاء ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و18 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.