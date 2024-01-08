أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (الإثنين 8 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين.

وثبت سعر الدولار عند 4.80 دينار، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر اليورو عند 5.25 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 6.10 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، في حين ارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار من 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.