ضبط هارب من السجن يمتهن الاتجار في المخدرات ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة العروبة بمدينة بنغازي شخصا يمتهن الاتجار بالمواد المخدرة، وهو هارب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل العام 2013.

ووردت معلومات للمركز حول نشاط المطلوب، الصادر بحقه حكمي سجن ثلاثة سنوات وستة أشهر، حيث اتضح أنه يتجار في المخدرات، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الأحد.

ضبط المطلوب متلبسا بحوزته المخدرات

وبجمع المعلومات، جرى تحديد الأماكن التي يتردد عليها المطلوب ويمارس فيها نشاطه الإجرامي، حيث جرى استهدافه وإيقافه متلبسا بحوزته قطع من مادة «الحشيش» المخدرة وأدوات تعاطي ومبلغ مالي.

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ونقل المطلوب إلى مركز الشرطة، واعترف هناك بما نسب إليه ثم أحيل موقوفا إلى النيابة العامة.