عقيلة يستقبل عمداء 24 بلدية من المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، اليوم الأحد، عُمداء 24 بلدية من بلديات المنطقة الغربية بحضور أعضاء المجلس الدكتور علي بوزريبة، وصباح جمعة، وعبدالسلام المرابط، وحليمة الصادق.

وأفاد بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق على «فيسبوك»، بأن اللقاء تناول عددًا من الاحتياجات ومتطلبات هذه البلديات.

أضاف بلحيق أن «عمداء البلديات طالبو رئيس مجلس النواب أن يطال هذه البلديات مشاريع الإعمار والتنمية أسوة بباقي البلديات التي بدأت بها أعمال الإعمار والتنمية».

- عقيلة خلال افتتاح جسور بنغازي: ليبيا بلد آمن ويتيح الفرصة للجميع للمشاركة في تنميته

ضم وفد بلديات الجبل الغربي والساحل الغربي والخمس: «أبوصرة، المطرد، مزدة، المشاشية، العوينية، نالوت، وازن، جادو، يفرن، القلعة، باطن الجبل، غدامس، الجميل المنشية، صياد، الماية، بئر الغنم، الزاوية الوسط، العجيلات الجنوبية، جنان عطية، الزاوية الشمال، زاوية الباقول، قصر وامس، لبدة/ الخمس، الرحيبات».

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة يستقبل عمداء بلديات بالمنطقة الغربية، الأحد 7 يناير 2023 (الناطق باسم المجلس)

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة يستقبل عمداء بلديات بالمنطقة الغربية، الأحد 7 يناير 2023 (الناطق باسم المجلس)

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة يستقبل عمداء بلديات بالمنطقة الغربية، الأحد 7 يناير 2023 (الناطق باسم المجلس)

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة يستقبل عمداء بلديات بالمنطقة الغربية، الأحد 7 يناير 2023 (الناطق باسم المجلس)