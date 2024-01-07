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منخفض جوي يربك الطيران في ليبيا.. والطقس السيئ يستمر حتى الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 03:17 مساء
منخفض جوي يربك الطيران في ليبيا.. والطقس السيئ يستمر حتى الثلاثاء
طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس (أرشيفية: مطار معيتيقة)
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أربك سوء الأحوال الجوية ومرور منخفض جوي في ليبيا حركة النقل الجوي بالبلاد خلال الساعات الأخيرة، إذ اضطرت طائرة قادمة من مطار القاهرة إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى تحويل مسارها إلى أثينا أمس السبت. كما أعلن مطار معيتيقة أمس تأجيل رحلة للخطوط الجوية الليبية.

وأدى الطقس السيئ إلى إطلاق مديرية أمن طرابلس تحذيرًا إلى السائقين، وتنبيها بضرورة توخي الحذر في أثناء القيادة.

طقس بارد اليوم وتوقعات باستمرار سوء الطقس حتى الثلاثاء
وتأثرت ليبيا بمنخفض جوي مصحوبًا برياح نشطة إلى قوية أمس السبت، بينما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس باردا، اليوم الأحد، على معظم مناطق البلاد مع رياح نشطة على المناطق الساحلية.

وتشهد المناطق الشمالية طقسًا باردًا، يصل إلى 13 درجة مئوية، من رأس اجدير حتى جبل نفوسة، بينما يستمر الطقس السيئ حتى منتصف الأسبوع، إذ تتكاثر السحب على مناطق الجبل الأخضر، ويتخللها سقوط أمطار متفرقة بعد غد الثلاثاء، حسب مركز الأرصاد.

وأمس، أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية تأجيل رحلتها إلى مطار القاهرة الدولي عبر مطار معيتيقة بسبب سوء الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية أيضا في تحويل مسار رحلة شركة «مصر للطيران» من مطار بنينا الدولي ببنغازي إلى مطار أثينا الدولي، وفق ما أعلنت الشركة.

الأتربة وانعدام مستوى الرؤية يحولان مسار رحلة  إلى أثينا بدلًا من بنغازي 
وأوضحت شركة «مصر للطيران» أن رحلتها رقم «MS829» من طراز «B737-800»، التي كانت متجهة من القاهرة إلى بنغازي، وعلى متنها 111 راكبا، غيّرت مسارها، وهبطت في مطار أثينا الدولي.

وأشارت الشركة إلى أن تحويل المسار سببه سوء الأحوال الجوية في بنينا، وانعدام مستوى الرؤية بسبب الأتربة، وصعوبة الهبوط في المطار، مضيفة: «جرى تغيير مسار الرحلة إلى المطار البديل المخطط، وهو أثينا الدولي».

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وبسبب الرياح الشديدة، سقط عمود إنارة على سيارة مواطن بالقرب من حديقة سوق الثلاثاء في طرابلس أمس.

وقالت مديرية أمن طرابلس إن الحادث يعزى إلى قوة وشدة الرياح، ولم يسفر عن أضرار بشرية، بينما دعت المديرية السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح، ما قد يتسبب في انعدام الرؤية على الطرق.

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