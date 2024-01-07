ارتفاع الدولار واليورو أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الأحد مسجلا 6.145 دينار مقابل 6.055 دينار، آخر سعر سجله أمس السبت.

وارتفع سعر صرف اليورو إلى 6.63 دينار مقابل 6.02 دينار السبت، بينما استقر سعر الجنيه الاسترليني عند مستوى 7.52 دينار، حسب صفحات معنية بمتابعة السوق.

ولم يشهد سعر صرف العملتين التركية والتونسية أي تغيير، إذ استقرت الليرة التركية عند 0.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.85 دينار.

ـ أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية (السبت 6 يناير 2024)

أسعار صرف العملات الدولية في السوق الرسمية

وفي السوق الرسمية ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد إلى 4.80 دولار مقابل 4.79 دينار الخميس، بينما استقر سعر اليورو عند 5.25 دينار.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.06 دينار الخميس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ارتفع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار من 1.27 دينار، واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار.

وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار ليبي من 1.55 دينار ليبي، ي حين ثبت سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.