تسليم مضخات مياه جديدة لبلدية الأبيار

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت وزارة الموارد المائية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب بلدية الأبيار ومنطقة المقزحة مضخات جديدة لتوفير المياه.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن الوزير محمد دومة شدد على ضرورة تعزيز قدرات البلديات في توفير المياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي للمواطنين.

المضخات الجديدة تهدف لتحسين توزيع المياه

وأوضحت أن المضخات الجديدة تهدف إلى تحسين نظام المياه في المنطقة، وتوفير المياه النظيفة للسكان، وستسهم في زيادة الكفاءة وتحسين توزيع المياه في المنطقة.

- مدير الإصحاح البيئي لـ«بوابة الوسط»: كارثة في زليتن بسبب المياه الجوفية

- «النهر الصناعي» يكلف لجنة لدراسة نقل المياه من حقل آبار الكفرة إلى البطنان والجبل الأخضر

وتحدث دومة عن «جهود بلدية الأبيار ومنطقة المقزحة في الحفاظ على البنية التحتية للمياه، وتوفير خدمات مستدامة للمواطنين».

من تسليم شحنة مضخات مياه إلى بلدية الأبيار (وزارة الموارد المائية في حكومة أسامة حماد)