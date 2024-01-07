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سقوط شبكة دعارة وتجارة مخدرات في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 10:34 صباحا
سقوط شبكة دعارة وتجارة مخدرات في الخمس
المتهمون في شبكة الدعارة والإتجار بالمخدرات، 7 يناير 2023. (مديرية أمن الخمس)
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أعلنت مديرية أمن الخمس ضبط شبكة من العمالة الوافدة بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات نوع «حشيش»، وممارسة الدعارة، داخل منزل في محلة المعقولة بمنطقة سوق الخميس. 

وحسب بيان المديرية، جرى ضبط الشبكة التي تتكون من 11 شخصاً، بينهم ست نساء وخمسة رجال من جنسيات أفريقية مختلفة.

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اعترافات المتهمين في شبكة الدعارة
واعترف المتهمون بما نسب إليهم، وأنهم قد دخلوا الأراضي الليبية خلسة وبدون إجراءات قانونية. وجرى ضبط المتهمين والحصول على أقوالهم، وأحيلوا إلي النيابة العامة.

ونبهت مديرية أمن الخمس المواطنين بتوخي الحذر من إيواء العمالة الوافدة لديهم دون إجراءات قانونية.

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