افتتاح جامعة أبولونيا للعلوم الطبية في بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب افتتاح جامعة أبولونيا للعلوم الطبية في بنغازي.

وقالت الوزارة إن الوزير مهدي السعيطي افتتح الجامعة، أمس السبت، رفقة مدير مكتب التعليم العالي الخاص بالمنطقة الشرقية المهدي الجيار، وبحضور وزير الاتصالات سالم الدرسي، وعضوة مجلس النواب سلطنة المسماري، وآخرين.

إشادة بدور القطاع الخاص في العملية التعليمية

من جانبه، أشاد السعيطي بدور القطاع الخاص في العملية التعليمية، وأهمية هذا الدور في «صقل النمو المعرفي والإدراكي لدى الطلبة والباحثين، وأنه لا يقل أهمية في جودته ومخرجاته عن التعليم العالي العام».

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وافتتحت بلدية بنغازي عدد من الجسور في المدينة أمس في حفل شارك فيه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد ورئيس المجلس عقيلة صالح وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

من افتتاح جامعة أبولونيا للعلوم الطبية في بنغازي، 6 يناير 2024 (وزارة التعليم بحكومة أسامة حماد)

من افتتاح جامعة أبولونيا للعلوم الطبية في بنغازي، 6 يناير 2024 (وزارة التعليم بحكومة أسامة حماد)

من افتتاح جامعة أبولونيا للعلوم الطبية في بنغازي، 6 يناير 2024 (وزارة التعليم بحكومة أسامة حماد)