نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 7 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطنى للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة على الساحل الغربي وساحل الجبل الأخضر، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع الموج ما بين 3 و4 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر إلى جيدة غدا.

• السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا.

• الرياح غربية إلى جنوبية غربية، وسرعتها بين 10 عقد و25 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و3 أمتار.

• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، بينما يكون خفيف الموج غدا على ساحل زوارة.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.