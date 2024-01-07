نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 7 يناير 2024)...

حذر المركز الوطنى للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة على الساحل الغربي وساحل الجبل الأخضر، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع الموج ما بين 3 و4 أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر إلى جيدة غدا.
• السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا.
• الرياح غربية إلى جنوبية غربية، وسرعتها بين 10 عقد و25 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و3 أمتار.
• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، بينما يكون خفيف الموج غدا على ساحل زوارة.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة متوسطة بسبب اضطراب البحر.
• السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا.
• الرياح غربية إلى جنوبية غربية، وسرعتها بين 10 عقد و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و3 أمتار، ويصل اليوم إلى 4 أمتار على ساحل شحات.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا على الساحل الممتد من الزويتينة إلى درنة.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.
تعليقات