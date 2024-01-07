ارتفاع سعر الدولار والإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية (7 يناير 2024)

ارتفع سعر الدولار والجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الأحد.
وصعد سعر الدولار إلى 4.80 دولار من 4.79 دينار الخميس، بينما استقر سعر اليورو عند 5.25 دينار. كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار اليوم مقابل 6.06 دينار الخميس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، ارتفع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار من 1.27 دينار، واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار ليبي من 1.55 دينار ليبي. كما ثبت سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار.
تعليقات