ارتفاع سعر الدولار والإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية (7 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر الدولار والجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الأحد.

وصعد سعر الدولار إلى 4.80 دولار من 4.79 دينار الخميس، بينما استقر سعر اليورو عند 5.25 دينار. كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار اليوم مقابل 6.06 دينار الخميس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.