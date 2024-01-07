حالة الطقس في ليبيا (الأحد 7 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس باردا على معظم مناطق البلاد مع رياح نشطة على المناطق الساحلية.

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة على المناطق الساحلية، وتسبب في إثارة الغبار أحياناً، وتقل سرعتها تدريجيا من مساء الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 13 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر يوم الثلاثاء على مناطق الجبل الأخضر، ويتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية نشطة السرعة، وتسبب في إثارة الغبار أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية.