حالة الطقس في ليبيا (الأحد 7 يناير 2024)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس باردا على معظم مناطق البلاد مع رياح نشطة على المناطق الساحلية.
راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: غربية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة على المناطق الساحلية، وتسبب في إثارة الغبار أحياناً، وتقل سرعتها تدريجيا من مساء الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 13 و18 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر يوم الثلاثاء على مناطق الجبل الأخضر، ويتخللها سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: جنوبية غربية نشطة السرعة، وتسبب في إثارة الغبار أحياناً.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.
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