بالصور.. فوج سياحي برتغالي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

زار فوج سياحي من الجنسية البرتغالية مدينة بنغازي، وفق جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.

وحسب بيان صادر عن الجهاز «باشر أعضاء فرع الجهاز ببنغازي عملية تأمين زيارة الفوج»، وفق الصفحة الرسمية للجهاز في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فوج إيطالي في سبها

والأسبوع الماضي، ودع أعضاء نقطة الشرطة السياحية وحماية الآثار في مطار سبها الدولي فوجا سياحيا من الجنسية الإيطالية عبر منفد سبها الجوي.

«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي

ويعتبر هذا الفوج أول وفد سياحي يزور المنطقة بعد العام 2011، ويزور المواقع الأثرية والمباني التاريخية والمدن القديمة الواقعة داخل الحدود الإدارية للفرع.

في العام 2021، عاودت الوفود السياحية زيارة ليبيا بعد عقد من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، ما دفع لجنة التراث العالمي التابعة لـ«يونسكو» في العام 2016 لوضع خمسة مواقع أثرية ليبية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بسبب الصراع القائم حينها.

من زيارة الفوج السياحي لأحد المعالم الأثرية في بنغازي، 6 يناير 2023. (جهاز الشرطة السياحية)

من زيارة الفوج السياحي لأحد المعالم الأثرية في بنغازي، 6 يناير 2023. (جهاز الشرطة السياحية)

من زيارة الفوج السياحي لأحد المعالم الأثرية في بنغازي، 6 يناير 2023. (جهاز الشرطة السياحية)