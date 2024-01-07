بالصور.. ضبط وكر لتزييف الأدوية في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مداهمة وكر يشتبه في أنه مصنع لصناعة وتزوير أدوية ذات علامات تجارية عالمية باستخدام مكونات بدائية في طبرق.

وحسب بيان صادر عن المركز، فقد كان المفاجئ وجود أدوية مزيفة لأمراض السكري، والبنادول، وأدوية نزلات البرد والرشح، والصرع، وأدوية مخدرة شبه ممنوعة التداول.

تزييف العلامات التجارية لأدوية في طبرق

وفي وقت سابق، تلقى المركز رفقة نيابة النظام العام في طبرق ونيابة مكافحة الفساد بطبرق وجهاز مكافحة المخدرات في طبرق «بلاغا بتتبع خارجين عن القانون ينتجون أدوية غير مطابقة للمواصفات، مع تزييف العلامات التجارية بعلامات عالمية، علاوة على استخدام مواد أولية بدائية في عملية تصنيع الدواء (النشا المنزلي، والدقيق، والبودرة)»، حسب بيان المركز.

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وتمكن فريق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من تحريز كامل الكميات والآلات المستخدمة في عملية التصنيع والتغليف. وباشرت الإدارة عمليات التحريز، ووجهت الفرق التفتيشية بتكثيف حملاتها التفتيشية على كامل الصيدليات والمرافق الصحية، لضبط وإعدام هذه الأدوية.

المضبوطات التي عثر عليها بمصنع للحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة في طبرق. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

المضبوطات التي عثر عليها بمصنع للحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة في طبرق. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

المضبوطات التي عثر عليها بمصنع للحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة في طبرق. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)