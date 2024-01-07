وقفة احتجاجية لحكماء وأهالي من الواحات على تأخر صيانة طريق أجدابيا - جالو

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي

نظم حكماء وأهالي من مدن جالو وأوجلة وأجخرة وتازربو، مساء السبت، وقفة على طريق جالو - أوجلة احتجاجًا على تأخر تنفيذ صيانة وتطوير طريق أجدابيا - جالو الذي يبلغ طوله 252 كيلومترًا وعرضه ثمانية أمتار.

وأوضح المحتجون في بيان، إن «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» وقعت عقدًا قبل عامين مع ائتلاف شركات مصرية لتنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز 11 شهرًا بميزانية تقدر بـ460 مليون دينار.

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وأشار البيان إلى أن مهندسي الشركات المصرية زاروا مدن الواحات والتقوا بحكمائها قبل شهرين واطلعوا على الطريق وسحبوا عينات منه لدراستها ثم غادروا إلى بلادهم فجأة، وطالب البيان جهاز تنفيذ المواصلات بالمنطقة الشرقية بتوضيح سبب مغادرة هذه الشركات كما دعا «القيادة العامة» إلى «سرعة التدخل».

معلومات عن عقد تطوير طريق أجدابيا - جالو

وفي فبراير 2022، أبرم جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات اتفاقًا مع ائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم، حسن علام، ورواد الهندسة)، لصيانة وتوسيع طريق أجدابيا - جالو.

وجاء توقيع العقد بعد إتمام إجراءات المصادقة عليه من ديوان المحاسبة، ويعتبر الطريق المسلك الرئيسي الذي يربط مدن الواحات بالشمال الشرقي وكذلك جزء من الطريق المؤدي إلى مدينة الكفرة بالجنوب الغربي. ويعاني هذا الطريق أضرارًا إنشائية كبيرة مسببةً حوادث سير لمستخدميه خلفت خسائر في الأرواح والمركبات، وفق وزارة المواصلات.

وقفة احتجاجية على تأخر صيانة طريق أجدابيا - جالو، 6 يناير 2024. (بوابة الوسط)

وقفة احتجاجية على تأخر صيانة طريق أجدابيا - جالو، 6 يناير 2024. (بوابة الوسط)

وقفة احتجاجية على تأخر صيانة طريق أجدابيا - جالو، 6 يناير 2024. (بوابة الوسط)