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الخطوط الليبية تعلن تأجيل رحلة معيتيقة - القاهرة بسبب الطقس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 11:55 مساء
الخطوط الليبية تعلن تأجيل رحلة معيتيقة - القاهرة بسبب الطقس
طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية. (صفحة الشركة على فيسبوك)
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية تأجيل تشغيل رحلة معيتيقة - القاهرة ذهابًا وإيابا، اليوم السبت، بسبب عدم استقرار حالة الطقس وانخفاض مستوى الرؤية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إنها تنتظر التشغيل مجددًا بعد متابعة التحذيرات الجوية، منبهة إلى الإبلاغ عن الموعد الجديد للرحلة عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، وقدمت اعتذارها إلى المسافرين عن «أي إزعاج سببته لهم».

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تحويل مسار رحلة «مصر للطيران» من بنينا إلى أثينا
وتسبب سوء الأحوال الجوية أيضًا في تحويل مسار رحلة شركة «مصر للطيران» من مطار بنينا الدولي ببنغازي إلى مطار أثينا الدولي، وفق ما أعلنت الشركة.

وأوضحت في بيان، أن رحلتها رقم «MS829» من طراز «B737-800» والتي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي وعلى متنها 111 راكبا غيرت مسارها وهبطت بمطار أثينا الدولي.

وأشارت إلى أن تحويل المسار سببه سوء الأحوال الجوية في بنينا وانعدام مستوى الرؤية بسبب الأتربة وصعوبة الهبوط في المطار، مضيفة: «جرى تغيير مسار الرحلة إلى المطار البديل المخطط وهو مطار أثينا الدولي».

الرياح تتسبب في سقوط عمود على سيارة في طرابلس
إلى ذلك، سقط عمود إنارة على سيارة مواطن بالقرب من حديقة سوق الثلاثاء في العاصمة طرابلس.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان مقتضب، إن الحادث يعزى إلى قوة وشدة الرياح ولم يسفر عن أضرار بشرية.

وفي وقت سابق، دعا مكتب شؤون المرور بالمديرية السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب السرعة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح ما قد يتسبب في انعدام الرؤية على الطريق.

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