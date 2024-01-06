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اجتماع في شركة «سرت» لمناقشة مستهدفات الإنتاج النفطي في 2024

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 08:44 مساء
اجتماع في شركة «سرت» لمناقشة مستهدفات الإنتاج النفطي في 2024
اجتماع مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لمناقشة خطط الإنتاج في 2024 (الشركة)
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عقدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اجتماعًا اليوم السبت ناقشت خلاله مستهدفات الإنتاج خلال العام 2024.

ووفق بيان للشركة، رأس الاجتماع مصطفى هماد رئيس مجلس الإدارة، بحضور مختصين من إدارة الحفـر وإدارة الإنتــاج وإدارة صيانة الحقــول وإدارة التخطـيط.

وتطرق الحضور إلى مستهدفــات إنتاج النفــط والغاز الطبيعي لسنة 2024 ومؤشــرات الأداء المطلوب تضمينها لعرضها أثناء اجتمــاع الجمعيــة العموميــة.

تكوين فرق عمل لمتابعة خطط الإنتاج
ودعا رئيس مجلس الإدارة إلى إجراء تعديلات في المستهدفــات وتكوين فريق عمل بخصوص المؤشرات لاستكمال البيانات مع مكتب البرامج الاستراتيجية التابع للمؤسسة الوطنيـة للنفـط.

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حضر الاجتماع كل من: مدير إدارة الحفر والهندسة النفطية عبدالرحيم صالح، ومدير إدارة الإنتاج إدريس الزلاوي، ومدير إدارة صيانة الحقول فوزي جبريل، ومدير إدارة التخطيط وال فوزي جبريل، ومختصين من الإدارات المختلفة.

اجتماع مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لمناقشة خطط الإنتاج في 2024 (الشركة)
اجتماع مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لمناقشة خطط الإنتاج في 2024 (الشركة)
اجتماع مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لمناقشة خطط الإنتاج في 2024 (الشركة)
اجتماع مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لمناقشة خطط الإنتاج في 2024 (الشركة)
اجتماع مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لمناقشة خطط الإنتاج في 2024 (الشركة)
اجتماع مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لمناقشة خطط الإنتاج في 2024 (الشركة)
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