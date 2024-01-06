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تواصل أعمال استكمال الوحدة الثانية بمحطة الخليج البخارية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 08:09 مساء
تواصل أعمال استكمال الوحدة الثانية بمحطة الخليج البخارية
من أعمال استكمال الوحدة الثانية بمحطة الخليج البخارية، 6 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تواصل أعمال استكمال الوحدة الثانية بمشروع محطة الخليج البخارية في سرت لإدخالها وإضافتها على الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن هذا العمل يأتي ضمن مساعيها لإضافة قدرات توليد جديدة دعما للشبكة ورفع كفاءتها.

تواصل أعمال استكمال الوحدة الثانية في محطة الخليج
- شركة الكهرباء: استمرار الأعمال في مشروع محطة الخليج البخارية

وتتواصل أعمال الصيانة والتطوير بمحطة الخليج البخارية بشكل دوري، إذ أعلنت شركة الكهرباء في أغسطس وصول محول كهرباء جهد «400/220» إلى المحطة بوزن 208 أطنان وجهد «400 ك.ف».

من أعمال استكمال الوحدة الثانية بمحطة الخليج البخارية، 6 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال استكمال الوحدة الثانية بمحطة الخليج البخارية، 6 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
محطة الخليج البخارية، 6 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
محطة الخليج البخارية، 6 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال استكمال الوحدة الثانية بمحطة الخليج البخارية، 6 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال استكمال الوحدة الثانية بمحطة الخليج البخارية، 6 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
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