ضبط لصي مضخات ري المياه في قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الخمس، اليوم السبت، ضبط شخصين من جنسية أفريقية بتهمة سرقة مضخات ري المياه.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى حضور مُعلم مقيم في قصر الأخيار إلى مركز شرطة غنيمة، وإبلاغه عن شخصين من الجنسية الأفريقية يشتبه في أنهما يسرقان.

المتهمان بسرقة مضخات ري المياه من النيجر

وضبط أعضاء التحريات المضخات المسروقة بحوزة متهمين من النيجر، وتبين أن الأول يدعى «ع ح ب» مواليد 2008، والثاني يدعي «ع أ ع» مواليد 2000، حسب البيان.

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واعترف المتهمان بسرقة المضخات، فجرى وضعهما في غرفة الحبس الاحتياطي، ثم إحالتهما إلى النيابة العامة.

المتهمان بسرقة المضخات، 6 يناير 2023. (مديرية أمن الخمس)