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ارتفاع الدولار واليورو أمام الدينار وانخفاض الإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 12:58 مساء
ارتفاع الدولار واليورو أمام الدينار وانخفاض الإسترليني في السوق الموازية
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ارتفع سعر العملتين الأميركية والأوروبية أمام الدينار في السوق الموازية بشكل هامشي اليوم السبت، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الدولار 6.055 دينار مقارنة بـ6.02 دينار الخميس الماضي، بينما سجل اليورو 6.55 دينار، مقارنة بـ6.50 دينار.

في حين تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.52 دينار، مقارنة بـ7.54 دينار، حسب صفحات معنية بمتابعة السوق.

ولم يشهد سعر الليرة التركية تغييرا واستقر عند 0.21 دينار، كما استقر سعر الدينار التونسي عند 1.85 دينار وسجل سعر كسر الذهب (عيار 18) 291 دينارا للغرام.

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