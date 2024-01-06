نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 6 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على الساحل الغربي، وتتراوح سرعتها على الساحل الشرقي ما بين 25 و35 عقدة.

وقال المركز في توقعاته لنشرة الصيد البحري اليوم، إن ارتفاع الأمواج يصل اليوم إلى ما بين 3.50 و4 أمتابر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

رياح جنوبية غربية إلى غربية سرعتها بين (15-35) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين (1.00-4.00) أمتار.

البحر خفيف الموج إلى مضطرب.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.