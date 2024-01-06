نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 6 يناير 2024)...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على الساحل الغربي، وتتراوح سرعتها على الساحل الشرقي ما بين 25 و35 عقدة.
وقال المركز في توقعاته لنشرة الصيد البحري اليوم، إن ارتفاع الأمواج يصل اليوم إلى ما بين 3.50 و4 أمتابر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
رياح جنوبية غربية إلى غربية سرعتها بين (15-35) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين (1.00-4.00) أمتار.
البحر خفيف الموج إلى مضطرب.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد على ساحل الجبل الأخضر.
رياح جنوبية شرقية إلى قبلية تتحول تدريجيا إلى جنوبية غربية سرعتها بين 15 و35 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين (0.50-2.50) متر يصل يوم الغد إلى (3.50) متر على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا يوم الغد على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات..
درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (18-22) درجة مئوية.
الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
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