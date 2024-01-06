وفاة عضو المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل سرت محمد فرج الزرقاء في حادث سير

القاهرة - بوابة الوسط

توفي عضو المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل سرت، عضو المجلس الاجتماعي لقبيلة الفرجان، محمد فرج الزرقاء، ليلة أمس إثر حادث سير على الطريق الساحلي الرئيسي وبالتحديد في طريق الجفرة - هون إلى سرت.

وقال ابن عم الراحل، في اتصال هاتفي مع «الوسط»، إن «الزرقاء» توفي خلال عودته ضمن وفد من قبيلة الفرجان، كان يقدم واجب العزاء بالجفرة في الفريق الريفي الشريف.

شيخ الرميتات بقبيلة الفرجان

ومحمد فرج الزرقاء، الذي ولد في العام 1967، من سكان محلة الغربيات، في سرت، وهو شيخ الرميتات بقبيلة الفرجان، وكان له العديد من المواقف الداعية للم الشمل والوحدة الوطنية.

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