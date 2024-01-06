مليطان: توفير أدوية الأورام داخل ليبيا بداية من أبريل لتقليل العلاج بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الدكتور أحمد مليطان إن أدوية علاج الأورام ستتوافر في ليبيا خلال أبريل المقبل، مما يقلل نسب علاج الأورام بالخارج.

وأضاف مليطان، في تصريحات نقلها الجهاز، الجمعة، أن تنفيذ حكومة الوحدة الوطنية للعطاء العام لعدة شركات أدوية يساهم في توفير تلك العلاجات التي كان يعاني المريض من نقصها داخل البلاد، وخلال 3 أو 4 شهور ستكون متوفرة.

لماذا يذهب مريض الأورام الليبي إلى الخارج من أجل العلاج؟

وتابع: «مريض الأورام يحتاج إلى جرعة والسعر داخل السوق المحلي مرتفع جدا مقارنة بدخل المواطن، كما يجري توطين العلاج الإشعاعي، وقد افتتحنا مركزً مختصًا بهذا الأمر في ديسمبر الماضي».

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ونوه مليطان بأن المركز يقيم 120 جلسة علاج إشعاعي في اليوم، وذلك بإشراف الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وبتعاون جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

ولفت إلى العمل على تجهيز مركزين للعلاج الطبيعي وعلاج مرضى ضمور العضلات، مضيقا: «هذه التجهيزات ستكون لأول مرة موجودة في ليبيا.