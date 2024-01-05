استمرار أعمال رصف الطريق الساحلي في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الجمعة، استمرار أعمال رصف طريق الساحل في مصراتة.

وشملت الأعمال فرش الطبقة الثانية من الأساس الحبيبي في القاطع الممتد من جسر طرابلس حتى بوابة الكراريم بمسافة أربعة كيلومترات، وفق ما أفادت المنصة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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ويبلغ إجمالي طول القاطع 25 كيلومترًا، ويتضمن توسعة الطريق وتطويره إلى ثلاث حارات بعرض يتجاوز 13 مترًا في كل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء حاجز خرساني على طول المسار، وثمانية جسور مشاة، لتسهيل المرور بين طرفي الطريق.

من أعمال رصف الطريق الساحلي في مصراتة، 5 يناير 2023. (حكومتنا)